Todaro durante la cacciata di Valentin ad Amici: “La diretta non è per tutti”, esplode il caso Tocca



Esplode il gossip ad Amici 2020 dopo la cacciata di Valentin. Mentre il ballerino lasciava il palco, Raimondo Todaro, marito di Francesca Tocca, scriveva in una Instagram story: “00.33. La diretta non è per tutti”. Pochi istanti prima, Maria De Filippi aveva fatto riferimento sul palco a una presunta mancanza di Valentin dietro le quinte. “Così entriamo in altri discorsi” si era difeso lui, costringendo la conduttrice a spiegare: “Non sto parlando di quel che pensi tu”.

