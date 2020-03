I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Tom Cruise fidanzato con Elisabeth Moss”, ma l’attrice svela l’ennesima bufala



L’ultimo gossip riguardante l’attore americano riguarda un presunto fidanzamento con l’attrice, come lui nota seguace di Scientology. La Moss, però, ha smentito: “Sono confusa, la donna di quella foto non sono io”. La star di The Handmaid’s Tale risulta peraltro già felicemente fidanzata con un altro uomo.

