Tomaso Trussardi, quarantena con Michelle Hunziker e la famiglia allargata: “Resto a Bergamo”



Tomaso Trussardi ha deciso di rimanere a Bergamo, nonostante sia uno dei luoghi più colpiti dall’epidemia di Coronavirus, così da aiutare e supportare la città in cui è nato. Cosa ha fatto per rendere un po’ più leggero questo terribile periodo? Ha riunito la sua famiglia “allargata”, passando la quarantena non solo con la Hunziker e le figlie ma anche con Aurora Ramazzotti, il suo fidanzato e la migliore amica Sara Daniele.

