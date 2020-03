I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torna in onda “Stanotte a Venezia”, Alberto Angela racconta l’Italia di notte in tempi di emergenza



Mercoledì 25 marzo torna su Rai1 “Stanotte a Venezia”, lo speciale di Alberto Angela che racconta lo splendore della città lagunare attraverso le meraviglie del suo patrimonio artistico e culturale. La Rai continua a servirsi del suo ampio archivio per sopperire a questo periodo di emergenza da coronavirus in cui le programmazioni sono in continuo aggiornamento.

