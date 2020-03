I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torre Annunziata, viola le norme anti coronavirus per rapinare una pescheria



Un giovane di 24 anni di Pagani (Salerno) è stato arrestato dai carabinieri a Torre Annunziata (Napoli) per rapina: aveva appena minacciato il titolare di una pescheria con un coltello e si era fatto consegnare l’incasso. Dai successivi accertamenti è emerso che non poteva essere in strada, e non solo per le norme anticoronavirus: era sottoposto ai domiciliari per droga.

Continua a leggere



Un giovane di 24 anni di Pagani (Salerno) è stato arrestato dai carabinieri a Torre Annunziata (Napoli) per rapina: aveva appena minacciato il titolare di una pescheria con un coltello e si era fatto consegnare l’incasso. Dai successivi accertamenti è emerso che non poteva essere in strada, e non solo per le norme anticoronavirus: era sottoposto ai domiciliari per droga.

Continua a leggere

Continua a leggere