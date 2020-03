I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tottenham-Norwich, Mou fuori dalla FA Cup: le indicazioni sulla borraccia aiutano Krul ai rigori



Tottenham eliminato dalla FA Cup per mano del Norwich. La squadra di José Mourinho è stata battuta ai calci di rigore per 3-2, dopo che i tempi regolamentari e gli extra-time si erano sul risultato di 1-1. L’eroe della serata è Tim Krul, portiere olandese del club ultimo in classifica della Premier League che ha parato due penalty nella lotteria finale.

Continua a leggere



Tottenham eliminato dalla FA Cup per mano del Norwich. La squadra di José Mourinho è stata battuta ai calci di rigore per 3-2, dopo che i tempi regolamentari e gli extra-time si erano sul risultato di 1-1. L’eroe della serata è Tim Krul, portiere olandese del club ultimo in classifica della Premier League che ha parato due penalty nella lotteria finale.

Continua a leggere

Continua a leggere