I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Trabzonspor, il presidente: “Se il campionato turco sarà sospeso aumenteranno i divorzi”



In Turchia si continua a giocare il campionato di calcio, nonostante le polemiche. Il presidente del Trabzonspor ha spiegato perché secondo lui non c’è stata la sospensione: “Se fermiamo il campionato, avremo una marea di divorzi”. Intanto nell’ultima gara di campionato gol per l’italiano Napoeloni.

Continua a leggere



In Turchia si continua a giocare il campionato di calcio, nonostante le polemiche. Il presidente del Trabzonspor ha spiegato perché secondo lui non c’è stata la sospensione: “Se fermiamo il campionato, avremo una marea di divorzi”. Intanto nell’ultima gara di campionato gol per l’italiano Napoeloni.

Continua a leggere

Continua a leggere