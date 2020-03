I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Tragedia in Spagna, 37enne positiva al Coronavirus muore durante il parto: deceduto anche bambino



Dramma all’ospedale de La Coruña, in Spagna, dove una donna incinta di 37 anni, risultata positiva al Coronavirus, è morta durante il taglio cesareo effettuato poco dopo il suo ricovero per febbre alta. Anche il bambino non ce l’ha fatta. In tutto il Paese iberico sono 6.737 le persone che hanno perso la vita a Covid-19, mentre quasi ottantamila sono state contagiate.

