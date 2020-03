Tutto sospeso fino al 3 aprile come da ordinanza ministeriale

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In ottemperanza alla proroga dell’ordinanza del Ministero della Salute in tema di Coronavirus -che prolunga la chiusura precauzionale di tutti i luoghi di aggregazione, compresi i siti di cultura- il Teatro Cinema Martinitt conferma la sospensione di tutte le attività aperte al pubblico, fino a venerdì 3 aprile compreso. Cancellati quindi tutti gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche, le conferenze e tutte le altre iniziative programmate.

In attesa di poter comunicare al più presto la nuova locandina, siamo spiacenti di dover annunciare che il musical “Il mio grasso grosso matrimonio gayo”, previsto per il 30 e 31 marzo, è annullato definitivamente, in quanto per motivi logistici non sarà possibile recuperarlo all’interno di questa stagione.

Per informazioni resta disponibile il servizio biglietteria, al numero telefonico 02.36580010.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Tel. 02 36.58.00.10 – www.teatromartinitt.it. Parcheggio gratuito.

Orario spettacoli giovedì-sabato ore 21, domenica ore 18. Il sabato anche alle 17.30.

Biglietteria: lunedì 17.30-20, martedì-sabato 10-20, domenica 14-20. Ingresso: 26 euro intero.

Abbonamenti a partire da 62 euro.

