Udine, si laurea la prima studentessa con sindrome di Down: Maria Chiara è dottoressa da 110 e lode



È un momento particolare all’Università di Udine. E non solo per le lauree svolte in modalità telematica a causa del coronavirus. Ieri è stato raggiunto un importante traguardo: è infatti stata proclamata dottoressa in Lettere Maria Chiara Coco, la prima studentessa affetta da sindrome di Down a laurearsi presso l’Università di Udine. Con una tesi intitolata “Piramo e Tisbe in Ovidio: immagini e parole” e un punteggio di 110 e lode.

