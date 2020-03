Ultime notizie sul Coronavirus in Italia in diretta: nuovo decreto, chiuse Lombardia e 14 province

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ultime notizie in diretta sull’emergenza Coronavirus, dall’Italia e dal mondo, nella giornata di oggi domenica 8 marzo 7 marzo. I casi confermati di contagio nel nostro Paese sono saliti a 5883 (oltre 1.100 in più rispetto a ieri), di cui 589 guariti e 233 morti. Il 5,7% dei decessi totali nel mondo sono avvenuti nel nostro Paese. Firmato nella notte il nuovo decreto del premier Conte che blinda la Lombardia e altre 14province, tra cui Venezia, tra Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Iss: “Tutti rispettino le restrizioni”. La stazione di Milano presa d’assalto da cittadini in fuga verso Sud. In Cina cala il numero di vittime e contagi, ma sono stati superati gli 80mila casi.

