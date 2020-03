I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Una foto ogni 5 minuti per controllare se i dipendenti lavorano: l’app di controllo fa discutere



È nata per le aziende che hanno abbracciato lo smart working in modo organico e desiderano comunicare in modo efficiente con i dipendenti, ma in questi tempi di isolamento alcune società costrette a concedere il telelavoro rischiano di sfruttarla come metodo di controllo invasivo sugli impiegati.

