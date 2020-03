I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uomini e Donne, Denise Pantano ha lasciato Sebastiano Mignosa: “Chattava con altre donne”



Addio per la coppia lanciata dal Trono Over del programma di Maria De Filippi. Denise ha raccontato che, dopo una prima separazione a dicembre, ha lasciato Sebastiano a dicembre, per aver scoperto alcune chat con altre donne: “L’ho mandato via di casa, chattava anche con una ragazza di 24 anni”.

Continua a leggere



Addio per la coppia lanciata dal Trono Over del programma di Maria De Filippi. Denise ha raccontato che, dopo una prima separazione a dicembre, ha lasciato Sebastiano a dicembre, per aver scoperto alcune chat con altre donne: “L’ho mandato via di casa, chattava anche con una ragazza di 24 anni”.

Continua a leggere

Continua a leggere