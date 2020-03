I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uomini e Donne non si ferma, Mennoia: “Casting in corso, siamo al lavoro anche su Temptation Island”



Nonostante la messa in onda sia bloccata, Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, conferma che il lavoro dei programmi di Maria De Filippi continua. Sono attualmente in corso i casting, via telefono, sia per UeD che per Temptation Island. Difficile dire, al momento, quando verranno trasmessi.

