Uomini e Donne sospeso per l’emergenza Coronavirus, stop al programma dal 23 marzo



A partire dal 23 marzo il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, al quale prendono parte persone di ogni regione d’Italia, verrà sospeso e non andrà in onda fino a quando la situazione non renderà possibili nuove registrazioni. In sostituzione del programma verrà proposta una serie di film.

