I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uomini e Donne Trono Over, Enzo Capo: “Ho litigato con Pamela Barretta, ma non l’ho lasciata”



Enzo Capo è intervenuto su Instagram per fare chiarezza sulla presunta rottura con Pamela Barretta. L’ex cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ ha ammesso di avere avuto un litigio con la sua compagna. Tuttavia, non avrebbe lasciato Pamela. Starebbe attendendo di poter avere un chiarimento con lei.

Continua a leggere



Enzo Capo è intervenuto su Instagram per fare chiarezza sulla presunta rottura con Pamela Barretta. L’ex cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ ha ammesso di avere avuto un litigio con la sua compagna. Tuttavia, non avrebbe lasciato Pamela. Starebbe attendendo di poter avere un chiarimento con lei.

Continua a leggere

Continua a leggere