Val Brembana, pensionato cade in un burrone e muore: era scomparso da mercoledì



Un uomo di 75 anni, Piergiorgio Mostosi, è stato trovato morto sul fondo di un dirupo a Val Brembilla, nella Valle Brembana. Il 75enne, pensionato di Villa d’Almè, era andato a fare un’escursione mercoledì: in serata aveva telefonato alla moglie dicendo di essere in difficoltà e poi non aveva più dato sue notizie.

