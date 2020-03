I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Valencia-Atalanta a porte chiuse ma con i cori dei tifosi: diffusi dagli altoparlanti



Valencia-Atalanta si gioca a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, eppure in sottofondo si sentono i cori dei sostenitori di casa. Il club spagnolo per cercare di spingere la formazione di casa all’impresa ha deciso di diffondere attraverso gli altoparlanti gli incitamenti dei tifosi registrati in occasione di un altro match.

