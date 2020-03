I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Valencia-Atalanta, Gasperini: “Coronavirus? Qui vivono come da noi 20 giorni fa”



Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa del Valencia, gara che può valere la qualificazione ai quarti: “Siamo fortemente concentrati su questa qualificazione”. In merito all’emergenza Coronavirus il tecnico ha affermato: “Essere qui è sensazione molto diversa rispetto a quella che abbiamo noi in Italia e a Bergamo in particolare. Mi sembra che qui si viva come facevamo noi un mese fa”.

