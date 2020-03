I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Valencia-Atalanta, un solo spettatore in tribuna: è la statua di Vicente Navarro. La sua storia



La storia di Vicente Navarro, il grande tifoso del Valencia al quale il club ha dedicato una statua di bronzo allo stadio Mestalla in tribuna. Rimasto cieco per un distaccamento della retina Vicente continuò ad andare allo stadio per supportare la sua squadra del cuore anche grazie al figlio che gli raccontava le partite.

Continua a leggere



La storia di Vicente Navarro, il grande tifoso del Valencia al quale il club ha dedicato una statua di bronzo allo stadio Mestalla in tribuna. Rimasto cieco per un distaccamento della retina Vicente continuò ad andare allo stadio per supportare la sua squadra del cuore anche grazie al figlio che gli raccontava le partite.

Continua a leggere

Continua a leggere