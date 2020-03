I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Valencia, centinaia di tifosi fuori dal Mestalla: ignorate disposizioni anti-Coronavirus



Centinaia di tifosi del Valencia si sono ritrovati all’esterno dello stadio Mestalla, prima del match degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta (in programma a porte chiuse), per incoraggiare la squadra spagnola, al momento del suo arrivo in pullman. Ignorate completamente tutte le disposizioni, e le raccomandazioni per evitare il rischio di ulteriori contagi.

Continua a leggere



Centinaia di tifosi del Valencia si sono ritrovati all’esterno dello stadio Mestalla, prima del match degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta (in programma a porte chiuse), per incoraggiare la squadra spagnola, al momento del suo arrivo in pullman. Ignorate completamente tutte le disposizioni, e le raccomandazioni per evitare il rischio di ulteriori contagi.

Continua a leggere

Continua a leggere