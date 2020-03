I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Valeria Marini: “Non ho fatto il tampone del coronavirus, mi sono sbagliata”



Ospite a Live – Non è la D’Urso, la showgirl ha fatto chiarezza sul mistero del test per coronavirus cui si sarebbe sottoposta prima di entrare al Grande Fratello Vip. In realtà, avrebbe semplicemente frainteso: “Ho fatto un tampone faringeo per problemi di gola, pensavo fosse quello del virus”.

