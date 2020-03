I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Van Basten a Fanpage.it: “Oggi il calcio è business e il budget è l’unica cosa che conta”



A poche settimane dall’uscita in Italia della sua autobiografia ‘Fragile’, Marco van Basten si è concesso a Fanpage.it per parlare del suo libro e della situazione attuale del calcio: “Spero di riuscire a far rivivere ai lettori tutte le cose belle che ho vissuto io. Il Coronavirus? Al momento il calcio non è importante. Il calcio è lusso. Se tutto va bene, è un bel gioco, ma nei momenti difficili, come adesso, è irrilevante”.

Continua a leggere



A poche settimane dall’uscita in Italia della sua autobiografia ‘Fragile’, Marco van Basten si è concesso a Fanpage.it per parlare del suo libro e della situazione attuale del calcio: “Spero di riuscire a far rivivere ai lettori tutte le cose belle che ho vissuto io. Il Coronavirus? Al momento il calcio non è importante. Il calcio è lusso. Se tutto va bene, è un bel gioco, ma nei momenti difficili, come adesso, è irrilevante”.

Continua a leggere

Continua a leggere