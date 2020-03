I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Verona, tragedia per Badu: uccisa una sorella in Ghana



La notizia è arrivata direttamente dal Ghana: Hagar, una delle sorelle del centrocampista del Verona (ex Udinese) Emmanuel Badu è stata uccisa da Kwabena Yeboah che al momento è in fuga e braccato dalle forze dell’ordine. Il Verona ha espresso il proprio cordoglio al proprio giocatore via social.

