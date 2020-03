I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Veronica Peparini sulla storia con Andreas Muller: “Gli anni in amore non contano”



La coreografa e insegnante di Amici Veronica Peparini parla per la prima volta della sua storia con Andreas Muller, ballerino vincitore dell’edizione 2017 del talent. Nonostante la differenza di età, lei ha 49 anni e lui 23, la ballerina non pensa che gli anni siano un dettaglio fondamentale: “Ognuno in amore vive ciò che sente”. La loro storia procede a gonfie vele anche fuori dal talent: “Insegno in una palestra. Andreas mi dà una mano come assistente”.

