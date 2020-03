I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vestiti gratis e un luogo dove sentirsi a proprio agio, apre il primo negozio per transgender



A Cincinnati in Ohio esiste il primo negozio pensato per giovani transgender dove i ragazzi dai 6 ai 18 anni possono sostituire il loro guardaroba con uno nuovo. Transform Cincy, questo il nome dello shop, è un’associazione no-profit che ha voluto creare Nancy Dawson, madre di una giovane ragazza transgender, per aiutare quanti, come la figlia, stanno vivendo il delicato momento della transizione.

Continua a leggere



A Cincinnati in Ohio esiste il primo negozio pensato per giovani transgender dove i ragazzi dai 6 ai 18 anni possono sostituire il loro guardaroba con uno nuovo. Transform Cincy, questo il nome dello shop, è un’associazione no-profit che ha voluto creare Nancy Dawson, madre di una giovane ragazza transgender, per aiutare quanti, come la figlia, stanno vivendo il delicato momento della transizione.

Continua a leggere

Continua a leggere