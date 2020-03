I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vigili urbani di Napoli, primo positivo al Coronavirus. Nel mirino il giuramento del 23 marzo



Primo positivo nel corpo di polizia municipale, è un motociclista, positiva anche la moglie che fa l’infermiera, è di base alla struttura di via S.Maria del Pianto dove lavorano circa 100 persone. Al giuramento dei neo assunti il 23 marzo scorso non sono state rispettate le misure di sicurezza, una foto di gruppo che vede decine di neo vigili vicini e abbracciati smentisce l’amministrazione comunale. Un testimone a Fanpage.it: “Per ripararci dalla pioggia, siamo stati in 96 in un unico salone”

