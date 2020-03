I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vincenzo De Luca: rischi e pregi dello Sceriffo della Campania nell’epoca del Coronavirus



Mentre gran parte della classe politica nostrana è in fuga davanti all’emergenza Coronavirus, Vincenzo De Luca presidia, dispone, ordina e vieta. Le sceriffate mal digerite (dai napoletani soprattutto) oggi lo rendono il politico più affidabile della Campania. Il suo atteggiamento è figlio della consapevolezza all’allergia alle regole in Campania e dello sfascio di ospedali e Asl, iniziato ben prima della pandemia da Covid19. Ma tutto ha un tempo: stia attento a non tirare la corda. Anzi, lo spago sottilissimo di questa fiducia nata in tempi di paura.

