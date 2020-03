I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vincenzo Mollica: “Mai chiesto nulla a un direttore per tenermi la possibilità di mandarli a fan**”



Vincenzo Mollica ha accettato l’invito di Mara Venier a Domenica In. Alla conduttrice, il giornalista ha rilasciato una delle ultime interviste concesse prima di andare in pensione dopo 40 anni di apprezzato lavoro in Rai. Sempre composto ma carico del consueto brio, Mollica ha ringraziato quanto gli hanno tributato un omaggio. E ha concluso l’intervista con una battuta: “Non ho mai chiesto nulla a nessun direttore, mi sono sempre tenuto la possibilità di mandarli a fan***”.

Continua a leggere



Vincenzo Mollica ha accettato l’invito di Mara Venier a Domenica In. Alla conduttrice, il giornalista ha rilasciato una delle ultime interviste concesse prima di andare in pensione dopo 40 anni di apprezzato lavoro in Rai. Sempre composto ma carico del consueto brio, Mollica ha ringraziato quanto gli hanno tributato un omaggio. E ha concluso l’intervista con una battuta: “Non ho mai chiesto nulla a nessun direttore, mi sono sempre tenuto la possibilità di mandarli a fan***”.

Continua a leggere

Continua a leggere