“Virus” di Roberto Burioni in libreria: “I proventi alla ricerca sul Coronavirus”



Esce domani in libreria il nuovo libro del virologo Roberto Burioni. Scritto con Pier Luigi Lopalco, ed edito da Rizzoli, “Virus. La grande sfida. Dal coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità” è un saggio in cui si racconta il funzionamento dei virus, il loro passaggio dagli animali all’uomo e il modo in cui possiamo contrastarlo.

