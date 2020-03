I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Virus molto simili al coronavirus scoperti in pangolini contrabbandati in Cina



Il sequenziamento genomico di campioni biologici estratti da pangolini sequestrati in Cina dopo operazioni anti contrabbando, hanno rilevato la presenza di coronavirus molto simili al SARS-CoV-2, il patogeno responsabile della COVID-19. I dati non sono sufficienti per confermare che possa trattarsi della specie serbatoio intermedia che ha permesso lo spillover. Gli scienziati raccomandano di non catturare e manipolare la fauna selvatica; solo così si eviterà una nuova, catastrofica pandemia come quella attuale.

