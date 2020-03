I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vitor, ucciso dal coronavirus a 14 anni: è la più giovane vittima del virus in Europa



Vitor Godinho, un adolescente portoghese, è la più giovane vittima del coronavirus registrata finora in Europa. Il ragazzino si è spento nelle prime ore di domenica mattina in un ospedale vicino Porto dove era stato ricoverato nelle scorse ore per i tipici sintomi della malattia. Era in forma e sportivo ma purtroppo soffriva di psoriasi, un disturbo della pelle che a volte può influenzare il sistema immunitario.

