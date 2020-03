I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Vogliamoci bene, io sto a casa”, i personaggi famosi uniti per l’emergenza Coronavirus



I personaggi famosi hanno chiamato all’appello i loro fan sulle rispettive pagine social per ricordare l’importanza di alcune regole basilari a tutela per la salute in un momento di emergenza Coronavirus particolarmente sentito. “Dobbiamo stare a casa e dobbiamo farlo per il bene di tutti noi. Vogliamoci bene, vogliatevi bene, come ve ne voglio bene io”, ha dichiarato Alessandro Gassmann, accompagnato da Fiorello, Amadeus, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Emma, Annalisa, Fabio De Luigi, Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti, Ficarra e Picone, Claudio Baglioni, Antonella Clerici, Gabriele Muccino, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti e tantissimi altri.

Continua a leggere



I personaggi famosi hanno chiamato all’appello i loro fan sulle rispettive pagine social per ricordare l’importanza di alcune regole basilari a tutela per la salute in un momento di emergenza Coronavirus particolarmente sentito. “Dobbiamo stare a casa e dobbiamo farlo per il bene di tutti noi. Vogliamoci bene, vogliatevi bene, come ve ne voglio bene io”, ha dichiarato Alessandro Gassmann, accompagnato da Fiorello, Amadeus, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Emma, Annalisa, Fabio De Luigi, Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti, Ficarra e Picone, Claudio Baglioni, Antonella Clerici, Gabriele Muccino, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti e tantissimi altri.

Continua a leggere

Continua a leggere