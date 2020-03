I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Wanda Nara: “Antonella Elia ha una faccia di cu*o”, cala il gelo nello studio del GF Vip 2020



Un commento di Wanda Nara cala come una scure sulla puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo. Dopo avere visto Valeria Marini sorridere della lite con Antonella Elia, l’opinionista voluta da Alfonso Signorini prova a suggerire, in maniera un tantino colorita, che l’ex valletta di Mike Bongiorno non sarebbe riuscita a riprendersi con la medesima velocità: “Antonella ha una faccia du cu*o”.

Continua a leggere



Un commento di Wanda Nara cala come una scure sulla puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo. Dopo avere visto Valeria Marini sorridere della lite con Antonella Elia, l’opinionista voluta da Alfonso Signorini prova a suggerire, in maniera un tantino colorita, che l’ex valletta di Mike Bongiorno non sarebbe riuscita a riprendersi con la medesima velocità: “Antonella ha una faccia du cu*o”.

Continua a leggere

Continua a leggere