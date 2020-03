I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Watford-Liverpool 3-0, prima sconfitta per la squadra di Klopp in Premier League



Il Liverpool di Jurgen Klopp conosce il sapore della sconfitta per la prima volta in questa stagione in Premier League: i campioni d’Europa e del mondo in carica sono stati battuti dal Watford per 3-0. La squadra di Nigel Pearson ha giocato una grande partita e grazie alle reti di Sarr, doppietta, e Deeney ha messo fine alla striscia di 44 risultati utili consecutivi dei Reds.

