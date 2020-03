I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“We are the world compie” 35 anni, ma oggi il mondo si ferma a Lesbo



Negli anni Ottanta una delle frasi ricorrenti della mia maestra era che non bisognava mai buttare il cibo perché “ci sono bambini in Africa che non hanno nemmeno quel pezzetto di pane.” Questa frase ha segnato un’intera generazione fin quando è arrivato Michael Jackson con We are the World ed eravamo tutti “amici dell’Africa”. 35 anni dopo lo slogan più ricorrente è “aiutiamoli a casa loro” e il razzismo non è affatto una bella canzone.

