Youth League, la Uefa rinvia le partite di Juventus, Atalanta e Inter



Ufficiale, la Uefa ha deciso di rinviare le partite delle squadre italiane impegnate in Youth League. Juventus-Real Madrid si disputerà la prossima settimana, e non il 4 marzo. Data ancora da trovare per l’Inter e l’Atalanta, entrambe impegnate contro squadre francesi: il Rennes per i nerazzurri milanesi, il Lione per i bergamaschi.

