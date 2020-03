I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Zerbi sull’uscita di Valentin da Amici: “A telecamere spente ha chiesto i soldi del premio”



Rudy Zerbi ha rimproverato i talenti di Amici 2020 per non avere difeso il programma durante l’eliminazione di Valentin Dumitru avvenuta nel corso dell’ultima puntata. Non solo, l’insegnante di canto ha svelato che il ballerino, a telecamere spente, avrebbe avanzato una richiesta alla produzione: “È venuto a chiedere i soldi del premio dello sponsor”. Quel premio non è stato assegnato.

