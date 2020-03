I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Zingaretti positivo al coronavirus, l’assessore D’Amato: “Io negativo, lavoro prosegue”



“Sono risultato negativo al tampone e in queste ore prosegue regolarmente il lavoro della task-force regionale per il Covid-19. Proprio ora siamo in riunione con tutte le Asl del territorio per fare un punto della situazione”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Continua a leggere



“Sono risultato negativo al tampone e in queste ore prosegue regolarmente il lavoro della task-force regionale per il Covid-19. Proprio ora siamo in riunione con tutte le Asl del territorio per fare un punto della situazione”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Continua a leggere

Continua a leggere