25 Aprile, svastiche e simboli inneggiati al fascismo: sfregiati monumenti della Resistenza



I beceri episodi a Genova e nel Bolognese. “Rischiamo che centinaia di cose messe in piedi per il 25 aprile ora vengano oscurate da questi imbecilli, che come tutti i ratti escono al buio”, sono le parole di Massimo Bisca, presidente Anpi Genova.

