600 euro lavoratori stagionali: elenco attività, requisiti, domanda



Il Decreto Cura Italia riconosce, per emergenza Coronavirus Covid-19, un’indennità di 600 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 hanno involontariamente perso il posto di lavoro. Vediamo l’elenco attività (Alberghi, ristorazione, bar, caffetterie, pub, birrerie, pizzerie, enoteche, stabilimenti balneari, gelaterie, pasticcerie, ecc.) e come presentare la domanda sul sito Inps dal 1 aprile 2020.

