A Milano con il lockdown la cocaina si consegna a domicilio: arrestato spacciatore



In una Milano quasi completamente chiusa per via dell’emergenza Coronavirus la droga si consegna a domicilio. La Polizia di Stato ha arrestato uno spacciatore 54enne che si aggirava per le strade insolitamente vuote della città a bordo della sua auto, per consegnare ai clienti dosi di cocaina. La droga era nascosta nella luce interna sul tettuccio della sua vettura.

