A New York 8661 casi di Coronavirus in un giorno. Cuomo: “I respiratori bastano solo per 6 giorni”



Lo Stato di New York è il più colpito dalla pandemia di Coronavirus negli Usa. I contagi sono oltre 92mila e 8661 sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Alto anche il numero di decessi, arrivato a 2373, con un incremento di 432 morti in più rispetto a ieri. Oltre 51mila i casi nella sola New York City. Il governatore Andrew Cuomo lancia l’allarme: “Abbiamo respiratori solo per i prossimi 6 giorni”.

