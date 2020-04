I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A Riccione il trasgressore record: 62enne multato 9 volte in 12 giorni. “Voglio sentirmi libero”



L’ingegner Erminio Nobili, 62enne di Riccione, è stato multato nove volte in soli dodici giorni per essere uscito da casa ignorando le restrizioni imposte dal governo: “Voglio sentirmi libero, so di violare la legge, ma non ce la faccio a stare chiuso in casa”.

