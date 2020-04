I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Abusa sessualmente della figlia di 12 anni della compagna, 42enne in manette a Catania



In manette un uomo di 42 anni arrestato nelle scorse ore dai carabinieri a Catania per il reato di abuso sessuale continuato su minore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi sulla minore in realtà andavano avanti da anni. Dai racconti della vittima sono emersi abusi da quando quest’ultima aveva l’età di appena nove anni.

