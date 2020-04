I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Addio al Brigadiere Claudio Santoro, ucciso dal coronavirus a 57 anni: “Ha lottato con dignità”



“Un altro figlio dell’Arma, dopo aver lottato con dignità, se n’è andato” così l’arma dei carabinieri ha annunciato la morte di Claudio Santoro, Brigadiere Capo in servizio nel Comando Compagnia Carabinieri di Lucera, in provincia di Foggia. Il 57enne era ricoverato da diversi giorni per i sintomi del coronavirus.

