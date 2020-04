I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Adidas regala scarpe da tennis contro il coronavirus: la nuova bufala virale su Whatsapp



Una nuova fake news sta circolando in queste ore sui social network e in particolare su Whatsapp: l’Adidas ovviamente non sta regalando scarpe da ginnastica in una campagna contro il coronavirus.

Continua a leggere



Una nuova fake news sta circolando in queste ore sui social network e in particolare su Whatsapp: l’Adidas ovviamente non sta regalando scarpe da ginnastica in una campagna contro il coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere