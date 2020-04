I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Adriana Volpe e il flirt smentito con Andrea Denver: “Non montate storie che non esistono”



Adriana Volpe non ha atteso che calasse il sipario sull’edizione in corso del Grande Fratello Vip per smentire il flirt con Andrea Denver che da più parti le è stato attribuito. “Non montate storie che non esistono” ammonisce la conduttrice, legata al marito Roberto Parli. Proprio per stare vicina al compagno Adriana ha lasciato la Casa.

