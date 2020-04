I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Adriana Volpe: “Roberto Parli è in Svizzera per una questione delicata, il nostro cuore è con lui”



Adriana Volpe, nel corso di una diretta Instagram con Antonella Elia, ha svelato perché suo marito non è con lei e Giselle. Attualmente, Roberto Parli si trova in Svizzera per affrontare una situazione delicata. La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, intanto, si dedica a Giselle che si era arretrata nel programma scolastico.

Continua a leggere



Adriana Volpe, nel corso di una diretta Instagram con Antonella Elia, ha svelato perché suo marito non è con lei e Giselle. Attualmente, Roberto Parli si trova in Svizzera per affrontare una situazione delicata. La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, intanto, si dedica a Giselle che si era arretrata nel programma scolastico.

Continua a leggere

Continua a leggere