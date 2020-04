I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Agrigento, tabaccaio ucciso a coltellate: fermato il fratello



Pugnalato sull’uscio di casa. Roberto Chiarenza, 56 anni, tabaccaio di Grotte (Agrigento), è stato ucciso a coltellate questa mattina davanti alla sua abitazione in via Orsini. Fermato il fratello della vittima. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe da ricercare in vecchi rancori familiari.

